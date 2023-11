Taylor Swift sentiu dificuldades em respirar durante o primeiro concerto no Rio de Janeiro. Durante o espetáculo de sexta-feira, dia 17 de novembro, a sensação térmica no estádio era de 60 graus.

A artista norte-americana e a produção decidiram adiar o concerto de sábado, 20 de novembro. Na sexta-feira, uma espectadora, brasileira de 23 anos, morreu de paragem cardiorrespiratória na sequência de uma insolação, antes do primeiro concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, foram partilhados vários vídeos que mostram a cantora sem fôlego.

Veja o vídeo:

De acordo com os registos da equipa de bombeiros, no primeiro espetáculo foram registados mais de mil desmaios durante o concerto.

O Brasil está a viver uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira, com uma sensação térmica a atingir 59 graus em algumas zonas da cidade.

Vários espetadores do concerto foram atendidos pelos serviços médicos no Estádio Olímpico Nilton Santos por problemas de saúde relacionados com o calor.

A artista norte-americana tem agendado mais um concerto no domingo no Rio de Janeiro, no âmbito da sua digressão mundial The Eras Tour.

A cantora vai atuar em Portugal, nos dias 24 e 25 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa.