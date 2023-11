Durante meses e meses, os fãs pediram e a prenda chegou: esta quarta-feira, dia 29 de novembro, Taylor Swift disponibilizou nos serviços de streaming a canção "You’re Losing Me (From The Vault)".

A artista norte-americana partilhou o tema nas plataformas digitais para celebrar o triunfo no Spotify - em 2023, Taylor Swift foi a artista mais ouvida no serviço de streaming em todo o mundo.

Ouça aqui.

"You’re Losing Me (From The Vault)" estava, até agora, disponível apenas na edição em formato físico de "Midnights (The Late Night Edition)".