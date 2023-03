Os Chemical Brothers são a primeira confirmação do dia de abertura do North Festival. A dupla britânica sobe ao palco principal no dia 26 de maio.

Em comunicado, a organização sublinha que o duo irá protagonizar um espetáculo que promete contagiar a Invicta com o seu som vibrante, acompanhado por uma coreografia e um jogo visual e de luzes alucinantes".

Na Alfândega do Porto, os Chemical Brothers vão recordar os vários sucessos da sua carreira, como "Hey Boy Hey Girl”, “Galvanize”, “Star Guitar” e “Go”, apresentar os temas do seu mais recente álbum, "No Geography" (2019), e as mais recentes canções.

Os Chemical Brothers foram várias vezes nomeados para os mais importantes prémios do mundo da música, incluindo diversos Grammys com temas como “Block Rockin' Beats”, “Galvanize” ou com o álbum "Push the Botton".

A edição de 2023 no North Festival decorre nos dias 26, 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto. No segundo dia, Ivete Sangalo, Ana Castela e Gustavo Mioto também vão subir ao palco principal. No último dia do festival, Robbie Williams é o cabeça de cartaz.

Os bilhetes para o primeiro e segundo dia de festival, 26 e 27 de maio, têm o custo de 55 euros. Para o terceiro e último dia do North Festival, 28 de maio – em que o cartaz já está completo e conta com nomes como Robbie Williams, Pedro Abrunhosa, The Black Mamba, Tiago Nacarato, Shaka Lion e Yen Sung –, o valor das entradas é de 95 euros.