Os concertos realizam-se no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a 28 de outubro, na Casa da Música, no Porto, no dia 29 e, no dia seguinte, na Aula Magna, em Lisboa, anunciou hoje a promotora.

As atuações contam com "visuais exclusivos" a cargo de Ben Olsen, o realizador de "The Last of His Kind", que também esteve presente nos concertos realizados pela banda britânica nos Coliseus de Lisboa e Porto, em dezembro do ano passado. A par de "Man with a Movie Camera", também serão interpretados temas do próximo álbum da The Cinematic Orchestra, que terá edição em 2024, indicou a promotora.

"Man with a Movie Camera", o álbum, teve origem em 2001, no contexto da programação do Porto Capital Europeia da Cultura quando o lider da banda, Jason Swinscoe, foi desafiado a criar uma banda sonora para o documentário "Man With A Movie Camera', de Dziga Vertov, um clássico do cinema mudo soviético, produzido em 1929, que o British Film Institute mantém na lista dos melhores filmes de sempre. A apresentação realizou-se então no Coliseu do Porto, "e terminou com a ovação de 3.500 pessoas de pé", recorda a promoção dos concertos. "Man With A Movie Camera" foi lançado como álbum em 2003.

Os bilhetes para os três próximos concertos já estão à venda, e os preços variam entre os 32 e os 35 euros.