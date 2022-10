Os britânicos The Cinematic Orchestra regressam a Portugal em dezembro para dois concertos, no Porto e em Lisboa, os primeiros desde que o vocalista do grupo se mudou para Portugal.

A banda atua em 12 de dezembro no Coliseu do Porto e em 13 de dezembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, segundo a promotora dos espetáculos.

Estes dois concertos “muito especiais” são “os primeiros desde que o líder da banda, Jason Swinscoe, fez de Portugal a sua nova casa”, e vão servir, “além de passar em revista os maiores sucessos da banda, para apresentar novos temas do quarto álbum de originais que aí vem e um novo espetáculo visual a cargo de Ben Olsen”.

O álbum mais recente dos The Cinematic Orchestra, “To believe”, foi editado em 2019.