Zé Amaro é um fenómeno de popularidade e, durante o verão, animou dezenas de festas em todo o país. Conhecido como o "cowboy português", o cantor conquistou fãs com as suas canções country.

Este verão, a agenda do artista vimaranense somou mais de 150 datas de norte a sul do país, incluindo também espetáculos além fronteiras. Em todos os concertos, Zé Amaro é recebido por milhares de fãs - em agosto, por exemplo, atuou na Agrial (Penafiel) e foi recebido por cerca de 10 mil pessoas.

"Zé Amaro, apaixonado pela música e pela vida, é um cantor e compositor que inovou a música portuguesa, implementando o seu próprio estilo, com ritmos country mais conhecidos na música norte-americana e brasileira. Como cantor country pioneiro em Portugal, precisou de muito trabalho e dedicação para conseguir cativar os portugueses com o seu estilo de música diferente, e hoje ser Cowboy mais conhecido de Portugal", resume a equipa do artista.

"Malhão do Beijo", "Oh Cara Linda", "Cowboy Apaixonado" ou "Namoro no Escuro" são alguns dos singles mais populares do cantor.