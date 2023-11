Este mês, os The Gift sobem ao palco dos Coliseus para a grande celebração do álbum "Coral".

O concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, agendado para 18 de novembro, já está esgotado, restando apenas os últimos bilhetes para o espetáculo do Coliseu do Porto, marcado para o dia 23.

"Estes dois concertos únicos prometem marcar para sempre a carreira da banda, com uma experiência que irá surpreender até os fãs mais acérrimos, que acompanham o grupo ao longo dos últimos 28 anos de vida: a união do disco mais ambicioso da carreira dos The Gift aos grandes clássicos e a novidades por estrear", frisa o comunicado.

18 de novembro // Coliseu de Lisboa — ESGOTADO