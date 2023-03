O Jardim da Parada, oficialmente registado como Jardim Teófilo Braga, é um dos pontos nevrálgicos do bairro, atualmente alvo de uma campanha cívica de proteção, criticando a sua escolha para localização de uma das futuras estações do Metropolitano.

A banda The Happy Mess foi criada em 2011 e é constituída pelos músicos Miguel Ribeiro (voz e guitarra), João Pascoal (baixo), Hugo Azevedo (bateria), Afonso Carvalho (teclados) e Paulo Mouta Pereira (teclados e voz).

Os The Happy Mess atuam, no dia 1 de abril, no Centro Cultural, em Alcains, no distrito de Castelo Branco, no dia 15, no Bang Venue, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, no dia 21, no Palácio Baldaya, em Lisboa e, no dia 22, no Favo das Artes, em Mondim de Basto, distrito de Braga.