O Portugal Cheese Festival decorre na vila de Alcains, no concelho de Castelo Branco, e tem uma organização conjunta da Câmara Municipal de Castelo Branco e da Junta de Freguesia de Alcains.

Numa nota publicada nas redes sociais, o município de Castelo Branco deu a conhecer alguns dos nomes de artistas já confirmados para a segunda edição do Portugal Cheese Festival.

Segundo a autarquia, a banda portuguesa de soul e funk HMB, em atividade desde 2007, vai subir ao palco do Portugal Cheese Festival, no dia 3 de maio, a partir das 22h00.

No dia seguinte, a partir das 22h00, será a vez da banda portuguesa de heavy metal Moonspell atuar no certame em Alcains para animar os visitantes.

O encerramento musical do festival decorre no dia 5 de maio, à partir das 18h00, com o cantor português Quim Barreiros.

O Portugal Cheese Festival vai para a sua segunda edição e inspira-se na Feira do Queijo, que durante 17 anos, foi realizada na vila de Alcains, sendo um evento marcadamente virado para o consumidor.

Este novo projeto tem como objetivo a afirmação estratégica do setor do queijo, à escala nacional, e de promoção do território internacionalmente.