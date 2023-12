Os The Jesus and Mary Chain, Baxter Dury, Nouvelle Vague e Gilsons estão entre as bandas e artistas hoje anunciados no cartaz do 30.º festival Paredes de Coura, que acontece naquela localidade minhota em agosto.

A promotora deu conta, em comunicado, também das presenças de Slowdive, Superchunk, Wednesday e Still Corners.

Anteriormente, já tinha sido confirmada a presença no festival dos Fontaines D.C..

O Paredes de Coura acontece, como habitualmente, junto à praia fluvial do Taboão, na vila minhota que lhe dá nome.

Os passes para a edição de 2024, com um custo de 120 euros, já estão à venda.