Uma canção inédita de Sinéad O'Connor foi revelada no último episódio da série "The Woman In The Wall", da BBC. Segundo o The Guardian, a artista concedeu ao canal de televisão os direitos da canção antes da sua morte, em julho.

"The Magdalene Song" estreou-se nos momentos finais do último episódio da série britânica, que foi para o ar no passado domingo, dia 24 de setembro.

No tema, a cantora de Dublin canta sobre a dor que sentiu depois de perder o filho Shane O'Connor, que se suicidou em 2022, aos 17 anos.

Para já, "The Magdalene Song" ainda não chegou aos serviços de streaming de música, podendo apenas ser ouvida na série da BBC, que apenas se encontra disponível no Reino Unido, na plataforma iPlayer da BBC.