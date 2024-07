Um ano depois, a causa exata da morte de Sinead O'Connor foi revelada. De acordo com as informações citadas pelo Irish Independent, que teve acesso à certidão de óbito, a artista irlandesa morreu de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e asma.

A certidão foi registada na passada semana pelo seu ex-marido, John Reynolds, em Lambeth, Londres. No documento, segundo o The Guardian, pode ler-se que a cantora morreu devido à "exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crónica e asma brônquica, juntamente com infeção de baixo grau do trato respiratório inferior".

Em janeiro de 2024, um médico legista adiantou no no Tribunal de Justiça de Southwark, em Londres, que Sinead O'Connor tinha falecido de causas naturais.

A artista foi encontrada sem vida na sua casa em Londres em julho de 2023. Tinha 56 anos.

Sinéad O'Connor lançou 10 álbuns de estúdio ao longo da sua carreira mas o tema mais popular que interpretou foi "Nothing Compares 2 U", canção escrita e composta por Prince. O tema foi considerado nos Billboard Music Awards o melhor single de 1990.

O primeiro álbum, "The Lion and the Cobra", foi lançado em 1987, mas foi com o seu segundo álbum "I Do Not Want What I Haven't Got", que Sinéad O'Connor alcançou o estrelato global. O disco continha o single "Nothing Compares 2 U" e foi um sucesso junto da crítica e do público, tendo vendido mais de sete milhões de cópias em todo o mundo.

O seu percurso foi pautado por várias polémicas. Em 1992, a cantora rasgou uma foto do Papa em direto na televisão durante o programa "Saturday Night Live" para protestar contra os abusos sexuais na Igreja Católica, um episódio que teve um impacto negativo na sua carreira. Dois anos antes, em 1990, Frank Sinatra ameaçou "dar cabo dela", depois de Sinéad O'Connor ter dito que não atuaria se o hino nacional americano tocasse no início de algum dos seus concertos.

A cantora vinha a sofrer nos últimos anos problemas de saúde mental que se tornaram públicos através de testemunhos da própria nas suas redes sociais e em entrevistas. Em 2017, Sinéad O'Connor revelou que tinha sido abusada, física e sexualmente, pela mãe em criança e falou várias vezes sobre as suas lutas com problemas de saúde mental e tendências suicidas.

No mesmo ano, O'Connor mudou de nome para Magda Davitt e, no ano seguinte, converteu-se ao Islamismo, mudando novamente o nome, desta feita para Shuhada'Sadaqat. Porém, continuou a gravar e a apresentar-se com o seu nome de nascimento.

Sinéad O' Connor revelou em 2021 que iria abandonar o mundo da música."Esta não é uma notícia triste. (...) Uma guerreira sabe quando deve sair de cena. Está na altura de tornar outros sonhos realidade", frisou a cantora na altura.

Na altura tinha já um último álbum na calha, "No Veteran Dies Alone", mas o disco nunca viria a ser lançado.

Em 2022, a cantora perdeu um dos seus quatros filhos, Shane, que se suicidou aos 17 anos, e pouco tempo depois confessou-se "perdida" sem ele e foi hospitalizada durante algum tempo.

O'Connor recebeu o prémio inaugural de Álbum Irlandês Clássico da RTE, televisão pública irlandesa, no início deste ano.

Sinéad O'Connor atuou em Portugal, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em junho de 1995.

Atualmente, a cantora vivia entre Londres e Dublin.​