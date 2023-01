Os The Obsessed, de Scott 'Wino' Weinrich (de Saint Vitus e Shrinebuilder, entre muitos outros projetos), vão dar um concerto no Hard Club, no Porto, no dia 25 de maio, chegando a Lisboa no dia seguinte, no RCA Club.

Já os Bongzilla tocam no dia 20 de junho no Hard Club e no dia 21 do mesmo mês no RCA.

Os The Obsessed vão ter os portugueses Desert'Smoke a abrir, enquanto Bongzilla vão tocar com Scatterbrainiac.

Os bilhetes já estão à venda, pelo preço de 20 euros.