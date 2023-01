Os Foo Fighters são a primeira banda internacional confirmada no novo festival de São Paulo. O grupo norte-americano vai subir ao palco principal no dia 9 de setembro.

A cantora brasileira Ludmilla também foi anunciada como uma das estrelas que vai atuar na primeira edição do The Town. A artista vai subir ao Palco Skyline no dia 7 de setembro

"E, em comemoração ao aniversário de 38 anos do Rock in Rio, para aqueles que já estão na expectativa para o próximo festival carioca, em 2024, os organizadores apresentam uma dobradinha da Rainha da Favela, que se torna a primeira artista anunciada da próxima edição, e que irá atuar no Palco Mundo", anunciou a organização.

A primeira edição do The Town vai realizar-se no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. Iza e Criolo também vão atuar no festival.

O criador e presidente do Rock in Rio e The Town, Roberto Medina, afirma que este é um dos momentos mais aguardados pelo público. "O anúncio do primeiro headliner da primeira edição de um novo festival é um momento que fica para a história! Só quem fez e quem viveu 1985, na primeira edição do Rock in Rio, sabe e jamais esquecerá. Naquela época, anunciamos Ozzy e Queen como os primeiros headliners e, hoje, no dia seguinte ao aniversário do Rock in Rio, temos o grande prazer de criar mais esse momento único, em uma data emblemática, e anunciar este grupo que, não tenho dúvidas, vai entregar uma apresentação muito emocionante. O sonho de The Town está ganhando forma”, remata.