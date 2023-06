A 6 de junho, The Weeknd inaugura a digressão europeia "After Hours Til Dawn" no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os bilhetes encontam-se esgotados.

O recinto terá capacidade para receber 60 mil pessoas, confirmou a promotora Everything Is New ao SAPO Mag.

Segundo o site Setlist.fm, o artista tem apostado na mesma setlist em todos os concertos da digressão. "Alone Again", "Gasoline", "Sacrifice", "How Do I Make You Love Me?" e "Can't Feel My Face" são as apostas no arranque dos espetáculos, num alinhamento que conta com 29 canções.

"Starboy", "After Hours", "I Feel It Coming", "Die for You", "Call Out My Name", "Save Your Tears" e "Blinding Lights" também fazem parte da setlist.

Esta será a terceira atuação de The Weeknd em Portugal. Em 2012 atuou no festival Primavera Sound, no Porto, e em 2017 no festival Alive, em Oeiras.

O músico deveria ter regressado a Portugal no ano passado, mas em outubro de 2021, decidiu cancelar a digressão mundial. The Weeknd quis reformular o espetáculo e reajustar a digressão, que acabou por arrancar apenas no verão de 2022.

A digressão incluía duas datas em Lisboa - 25 e 26 de outubro de 2022, na Altice Arena -, que estavam praticamente esgotadas há vários meses.