A 6 de junho, The Weeknd inaugura a digressão europeia "After Hours Til Dawn" no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. Os bilhetes ficam disponíveis este sábado, 4 de fevereiro, às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

"Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário", alerta a Everything Is New.

A entrada para a Plateia em pé e Mobilidade Condicionada vão estar à venda por 81 euros, sendo as mais baratas. Já os bilhetes para a Golden Circle vão custar 131 euros.

Os fãs poderão ainda adquirir pacotes Vip - Golden Circle Early Entry (261 euros) e Plateia em Pé Early Entry (191 euros).

THE WEEKND - 6 JUNHO 2023

PASSEIO MARÍTIMO DE ALGÉS, OEIRAS

Abertura de Portas: 16h30

Início do Espectáculo: 18h45

BILHETES

Golden Circle - 131€

Plateia em pé - 81€

Mobilidade Condicionada - 81€

Pacotes VIP

Golden Circle Early Entry - 261€

Plateia em Pé Early Entry - 191€

Pacotes VIP - informações detalhadas

*Todos os preços incluem 1€ de donativo para World Food Program.

Locais de venda oficiais: Ticketline, SeeTickets, Masqueticket, FNAC, El Corte Inglés, Worten e na Agência ABEP.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Pré-venda exclusiva a quem adquiriu bilhetes através dos pontos de venda oficiais para os concertos de The Weeknd previstos para outubro de 2022 na Altice Arena. A bilheteira online onde foram adquiridos os bilhetes irá entrar em contacto directo através do email, com quem os adquiriu, com instruções sobre como aceder à pré-venda.

Para quem adquiriu bilhetes em loja para os concertos de The Weeknd previstos para outubro de 2022 na Altice Arena, deverá dirigir-se ao local de compra com o comprovativo de venda dos bilhetes, no dia 2 de fevereiro às 10h e até à hora de encerramento do respetivo ponto de venda.

A pré-venda está limitada a uma compra única até dois bilhetes por pessoa.

Esta será a terceira atuação de The Weeknd em Portugal. Em 2012 atuou no festival Primavera Sound, no Porto, e em 2017 no festival Alive, em Oeiras.

O músico deveria ter regressado a Portugal no ano passado, mas em outubro de 2021, decidiu cancelar a digressão mundial. The Weeknd quis reformular o espetáculo e reajustar a digressão, que acabou por arrancar apenas no verão de 2022.

A digressão incluía duas datas em Lisboa - 25 e 26 de outubro de 2022, na Altice Arena -, que estavam praticamente esgotadas há vários meses.

Os portadores dos bilhetes para "After Hours Til Dawn" irão receber um NFT como souvenir e também o acesso a uma coleção exclusiva de NFTs para a digressão, acrescenta a organização do espetáculo. Cinco por cento das vendas da coleção NFT da digressão serão doadas ao XO Humanitarian Fund, que presta apoio na resposta da organização à crise de fome global. Em cada espetáculo será revertido um euro por cada bilhete vendido na Europa, uma libra no Reino Unido e o equivalente a um dólar nos países da América Latina.

A primeira doação com a digressão norte americana arrecadou dois milhões de dólares, valor que irá assegurar assistência alimentar e nutricional de emergência às regiões com maior insegurança alimentar da Etiópia, recorda a organização.