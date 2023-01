A 6 de junho, The Weeknd inaugura a digressão europeia "After Hours Til Dawn" no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, anunciou a organização do evento esta terça-feira.

Kaytranada e Mike Dean juntam-se ao artista norte-americano para a primeira parte do espetáculo em todas as datas europeias. A digressão celebra o álbum "After Hours", editado em 2020.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 4 de fevereiro às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. O preço varia entre 81 e 261 euros.

Esta será a terceira atuação de The Weeknd em Portugal. Em 2012 atuou no festival Primavera Sound, no Porto, e em 2017 no festival Alive, em Oeiras.

O músico deveria ter regressado a Portugal no ano passado, mas em outubro de 2021, decidiu cancelar a digressão mundial. The Weeknd quis reformular o espetáculo e reajustar a digressão, que acabou por arrancar apenas no verão de 2022.

A digressão incluía duas datas em Lisboa - 25 e 26 de outubro de 2022, na Altice Arena -, que estavam praticamente esgotadas há vários meses.

Os portadores dos bilhetes para "After Hours Til Dawn" irão receber um NFT como souvenir e também o acesso a uma coleção exclusiva de NFTs para a digressão, acrescenta a organização do espetáculo. Cinco por cento das vendas da coleção NFT da digressão serão doadas ao XO Humanitarian Fund, que presta apoio na resposta da organização à crise de fome global. Em cada espetáculo será revertido um euro por cada bilhete vendido na Europa, uma libra no Reino Unido e o equivalente a um dólar nos países da América Latina.

A primeira doação com a digressão norte americana arrecadou dois milhões de dólares, valor que irá assegurar assistência alimentar e nutricional de emergência às regiões com maior insegurança alimentar da Etiópia, recorda a organização.