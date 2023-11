O que começou com um convite, a título de carta branca, para a celebração do Dia Internacional do Jazz, transformou-se numa oportunidade para algo mais – a celebração da mulher no jazz e na cena da música contemporânea.

“Eu vi nesta carta branca, no convite feito pela Direção Artística da Malaposta, neste caso a Joana Ferreira e a Manuela Jorge, a possibilidade de criar uma coisa um bocadinho maior do que apenas a celebração, com um ciclo de música, um concerto esporádico para celebrar o dia”, começa por dizer Rita Maria, artista e curadora, ao SAPO Mag. “Mas sim, para celebrar o dia com coisas que eu acho que são pertinentes de celebrar, que é cada vez mais a presença feminina num género tradicionalmente masculino. E uma presença super valiosa, super rica, cheia de conteúdo, cheia de pujança, que a maior parte das pessoas ou do público em geral não conhece", acrescenta.

Se na primeira edição a ideia motriz foi incluir no festival as três gerações que fazem parte do jazz em Portugal, a segunda edição ambiciona entrar no roteiro dos festivais femininos internacionais de música contemporânea: “esta segunda edição já estabelece uma ponte com artistas internacionais, que era uma coisa que eu queria fazer, na esperança de que depois isso também possa acontecer no sentido inverso, que venham buscar as nossas artistas. Que o festival acabe por ser um showcase em que os programadores internacionais têm a oportunidade depois de escolher artistas portuguesas”, frisa Rita Maria.

A programação da 2.ª edição do Festival Theia é composta por cinco concertos, um ciclo de conferências sobre as questões de Género e o Jazz, coordenados pela cantora e investigadora Beatriz Nunes, uma Jam Session de entrada livre, que marcará a abertura do festival, e uma masterclass, ministrada pela artista internacional Fuensanta Méndez.

A grande novidade da programação é a residência artística para Ensemble, onde várias artistas trabalharão em obras exclusivas para o festival. As composições originais serão estreadas no Theia e posteriormente editadas pela Roda Music, editora de Rita Maria e Luís Figueiredo.

“O Festival Theia vai para além do conceito de festival, é um marco na promoção da excelência artística das mulheres e uma oportunidade para todos ampliarem os seus horizontes musicais”, destaca a cantora e curadora Rita Maria.

A 2.ª edição do Festival Theia decorrerá entre os dias 17 e 19 de novembro, no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas. Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adequiridos aqui. Para mais informações sobre o Festival e a programação consulte o site oficial da Malaposta.