"cinzas", a primeira canção a ser conhecida do trabalho de originais com que Tiago Bandeira se inicia nas edições, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclipe - ver aqui.

Em comunicado, a Sony Music conta que "cinzas" nasceu durante um writing camp com Twins, Rita Onofre, iolanda, Joao Borsh, Martim Seabra e Velhote do Carmo, e é assumidamente uma "música de superação".

"Sempre vi o estúdio como uma forma de 'terapia' e nestas sessões não foi diferente", sublinha Tiago Bandeira.

"Uma relação passada que para mim tinha a forma de ‘casa’ e que no final apenas sobraram ‘cinzas’", explica, acrescentando que a letra reflete que “a nossas base, força, confiança e felicidade, tem de estar em nós e não pode viver apenas de uma pessoa ou relação.

"Há pouco tempo li um texto que dizia ‘quando fazes da outra pessoa a tua casa também lhe dás o poder de te deixar sem 'abrigo'. 'cinzas' fala sobre isso mesmo", frisa.

Já no vídeo, realizado por Manuel Casanova, Tiago Bandeira procurou "retratar as duas diferentes fases que passou e que acredita com as quais certamente muita gente se identificará". "A primeira fase, das dúvidas, do medo, surge sob a forma de casa, já a fase da tomada de consciência, a liberdade, é representada pela praia. Estes são os dois ambientes onde o artista mostra toda a sua dor, ao mesmo tempo que enaltece a sua força", resume a editora.

Tiago Bandeira está a preparar o primeiro álbum e adianta que as canções vão falar sobre "as mazelas do fim de uma relação". "Dos altos e dos muito baixos. É assumidamente autobiográfico e despudoradamente pop. Uma montanha russa emocional, retalhada por baladas à guitarra, marcas indie-folk, e requintes de eletrónica, nunca deixando para trás a maternidade gospel", destaca a Sony Music.