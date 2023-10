"Aproxima-se dezembro e com a chegada desse mês há duas certezas na vida... o Natal e o Tiago Bettencourt a tocar em Lisboa e no Porto", frisa a Everything Is New em comunicado.

O artista vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 13 de dezembro. Já no dia 18, o cantor atua na Casa da Música, no Porto.

"Durante 2023 o músico lançou-se de braços abertos para uma experiência desafiante de levar a sua música ao grande público acompanhado de Filarmónicas locais. Músicos amadores, crianças, filarmónicas experientes, outras improvisadas, de norte a sul, foi uma experiência que deixará memórias inesquecíveis, tanto para o músico, como para quem teve a oportunidade de assistir", lembra a promotora.

Agora, em dezembro, o cantor celebra o "Fim de Festa". Segundo a Everything Is New, será um "concerto pouco convencional sobre o que foi, o que é e o que será, tendo apenas como único pilar a música, ideia utópica que no contexto em que vivemos pode talvez parecer pouco realista".