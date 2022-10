O músico Tiago Bettencourt completa 20 anos de carreira em 2023, mas as comemorações começam já em dezembro com concertos no Porto e em Lisboa, foi hoje anunciado.

“No início das comemorações destas duas décadas de carreira, o artista anuncia dois espetáculos muito especiais com a Orquestra Clássica do Centro: no dia 18 de dezembro na Casa da Música, no Porto, e a 22 de dezembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde mantém a tradição do formato 360º que tem apresentado nos últimos anos”, referem a promotora Everything is New e a editora Sony Music Portugal, em comunicado.

Os anos de carreira de Tiago Bettencourt começam a ser contados em março de 2003, quando foi editado o primeiro álbum dos Toranja, “Esquissos”.

Os dois espetáculos de dezembro, cujos bilhetes já estão à venda, “serão registados em áudio e vídeo, para edição em formato digital e físico, no primeiro trimestre de 2023”.