De acordo com o agenciamento da banda, em comunicado, o concerto de hoje está marcado para o Centro Cultural da localidade de Barão de São João.

A digressão passa depois por Setúbal (sábado na Casa da Cultura), São João da Madeira (27 de outubro na Casa da Criatividade), Porto (4 de novembro no M.Ou.Co), Lisboa (9 de novembro no B.Leza), Leiria (11 de novembro no Stereogun) e Braga (12 de novembro no Café-Concerto RUM by Mavy).

A banda, que é “difícil de categorizar, mas já foi descrita como algo entre Bob Dylan e Fela Kuti”, toca “ritmos transatlânticos, com texturas de guitarras soalheiras e vozes anglo-saxónicas que cantam temáticas narrativas e introspetivas”.

Time for T, projeto iniciado por Tiago Saga, conta com três álbuns editados – “Hoping Something Anything” (2017), “Galavanting” (2019) e “Hurry up and Wait” (2022).