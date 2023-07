Os brasileiros Titãs assinalam os 40 anos de carreira em Portugal, no próximo dia 3 de novembro, com um concerto na Altice Arena, em Lisboa, integrado na digressão de aniversário, anunciou a promoção dos músicos.

"Encontro - todos ao mesmo tempo agora", a digressão que teve início em abril e já atravessou os principais palcos do Brasil, marca o reencontro de músicos que compuseram a banda e agitaram o chamado rock brasileiro, desde que atuaram em conjunto pela primeira vez em 1982.

"Com um alinhamento de mais de 30 êxitos 'Titânicos', espalhados por duas horas de rock, a formação clássica dos Titãs entrega, em três atos bem definidos, todas as fases musicais pelas quais a banda passou nestes quarenta anos de carreira", lê-se no comunicado hoje divulgado, que enumera temas como "Diversão", "Epitáfio", "Marvin", "É preciso saber viver", "Bichos Escrotos" e "Sonifera Ilha".

Além dos sete elementos sobreviventes dos Titãs originais (o guitarrista Marcelo Fromer morreu em 2001), a banda conta, nestes concertos, com Liminh, dos Mutantes, outra banda histórica do rock brasileiro, entre outros músicos.

Concertos em outubro, nos Estados Unidos, em Hollywood e no Radio City Music Hall, em Nova Iorque, antecedem a etapa portuguesa da digressão.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa estão à venda em vibesandbeats.pt e nos locais habituais.