Em jeito de 'clubbing' (a cantora estará acompanhada de um DJ e bailarinos), Titica vai dar dois concertos em fevereiro, em Portugal, e promete animar o público com temas como "Chão Chão", "Mexer Bem", "Vai Pegar Fogo", "Xucalho" ou "Waya". A artista vai subir ao palco do Plano B, no Porto, a 17 de fevereiro, e no dia 20 atua no Musicbox, em Lisboa.

"Titica é uma cantora, compositora, dançarina e ativista angolana transexual que se tornou ícone do estilo kuduro em 2011, a partir do lançamento do seu primeiro trabalho discográfico, intitulado 'Chão'", lembra a promotora em comunicado.

Em outubro de 2013, a artista foi nomeada Embaixadora Nacional da Boa Vontade pela UNAIDS - programa da Organização das Nações Unidas organizado para combater a epidemia da SIDA.