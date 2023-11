Em entrevista no "The Emergente Show", em Marco de Canaveses, Mickael Carreira falou sobre a possibilidade de um projeto com o pai, Tony Carreira, e o irmão, David Carreira.

"Sabes que nós temos vindo a falar nos últimos anos de fazermos um projeto os três", contou o artista no talk show ao vivo apresentado por Tiago David.

"Acho que as melhores que tive foi sem dúvida alguma com o meu irmão e com o meu pai. Não tive a sorte de gravar com a Sara", confessou Mickael Carreira no talk show, revelando que "In Love" e "Anda Comigo" são duas das suas canções favoritas de David Carreira.

Na conversa, o cantor confessou ainda que gostava de gravar "Sonhos de Menino".

Veja o vídeo: