A 4.ª edição do Festival Kalorama, que decorre nos dias 19, 20 e 21 de junho, vai condicionar o trânsito na zona do Parque da Bela Vista, em Lisboa, informou hoje a PSP.

Em nota de imprensa divulgada hoje, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) detalha que haverá condicionamentos de trânsito, entre as 08h00 e as 04h00, nos seguintes locais: Avenida Arlindo Vicente com a Avenida José Régio; Rua João Palma Ferreira com a Rua Ferreira de Castro; Rua Luísa Neto Jorge e Rua Ferreira de Castro; Avenida Avelino Teixeira da Mota com a Rua Luísa Neto Jorge; Avenida Avelino Teixeira da Mota com a Avenida Cidade de Bratislava e a via de acesso à Rotunda da Bela Vista; Avenida da Ucrânia; Rotunda da Bela Vista com a Avenida Ucrânia e o acesso vindo da Av. Marechal Spínola; Rotunda da Bela Vista com a Avenida Dr. Arlindo Vivente.

Residentes com dísticos, lojistas comprovados e veículos da organização devidamente identificados ficam à margem das restrições e serão garantidos corredores de emergência, com afetação de batedores sempre que necessário, refere a polícia.

Simultaneamente, o estacionamento não será autorizado nas seguintes zonas: Av. Dr. Arlindo Vicente (desde o portão 3 e toda a frente da entrada principal, do lado descendente, das 08h00 de 18 de junho às 08h00 de 22 de junho; Rua Luísa Neto Jorge, desde a Av. Dr. Arlindo Vicente e a Rua Ferreira de Castro, em ambos os sentidos, das 08h00 de 18 de junho às 08:00 de 22 de junho; Rua Luísa Neto Jorge, após a Rua Ferreira de Castro, junto à praça de táxis, das 08h00 de 18 de junho às 04h00 de 22 de junho.

A PSP deixa ainda algumas recomendações para facilitar a mobilidade: utilizar os parques de estacionamento público disponíveis nas imediações e os transportes públicos, quer os regulares, quer os que estarão de apoio ao evento (https://meokalorama.pt/pt/info/transportes).

Paralelamente, haverá um parque exclusivo para ciclomotores e motociclos na Avenida Cidade de Bratislava (Alameda das Palmeiras) e um parque de reforço para os moradores e para a PSP na Avenida Avelino Teixeira da Mota, com acesso ao Parque da Igreja de Santa Clara. E será igualmente garantida a circulação pedonal para o Metropolitano, na Avenida Francisco Salgado Zenha.

De acordo com a organização são esperadas cerca de 20 mil pessoas por dia no festival Kalorama deste ano, que vai contar com as atuações, entre outros, de Azealia Banks, FKA Twigs, Jorja Smith e Pet Shop Boys.

Do lado nacional estão confirmadas as presenças de Branko, Best Youth, Cara de Espelho, Máquina e Yakuza.

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou um apoio não financeiro de 988.579 euros para a realização da edição deste ano do Kalorama, que foi antecipado para 19, 20 e 21 de junho (em vez de agosto, como anteriormente).