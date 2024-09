De acordo com informação divulgada hoje pela iniciativa Access, o baterista Vicente Mateus estará na próxima semana em Praga para uma residência, juntamente com outros sete músicos europeus, para trabalharem com adolescentes na criação e estreia de uma peça artística conjunta.

A residência decorrerá de 23 a 29 de setembro, envolvendo vinte jovens, entre os 13 e os 18 anos, não só na criação artística como também na produção do espetáculo no qual a obra será estreada.

Entre os músicos escolhidos para esta residência em Praga está Vicente Mateus, do Porto, que tem trabalhado em pesquisa e performance com bateria e percussão, e que integra a associação cultural Sonoscopia.

A flautista Clara Saleiro e o trompetista João Almeida estarão, de 07 a 13 de outubro, em Lille, França, com outros cinco artistas e músicos, e a residência consiste na criação e interpretação de uma ou várias obras, no contexto da antiga igreja de Santa Maria Madalena, que foi convertida num espaço cultural.

Clara Saleiro, que se especializou na interpretação de música contemporânea para flauta, fundou o duo luso-austríaco Noviga Projekto e integrou os ensembles espanhóis Vertixe Sonora e Barcelona Modern e o português Supernova.

João Almeida, trompetista de Lisboa, tem o projeto a solo HOCUS e o trio POCUS, com o contrabaixista Gonçalo Almeida e o baterista João Lobo, e está ainda ligado à associação Robalo.

O projeto Access, financiado pela Europa Criativa, é uma iniciativa que se destina a apoiar a criação, a experimentação e improvisação na área da música contemporânea, envolvendo três parceiros europeus: A associação portuguesa Sonoscopia, o coletivo francês Muzzix e a estrutura checa Unijazz.

Depois das residências artísticas em Praga (setembro) e Lille (outubro), seguir-se-á uma coordenada pela Sonoscopia, marcada entre 12 e 18 de maio de 2025 em vários espaços do Porto.