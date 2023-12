Trevor Noah está de volta para ser o anfitrião dos Grammys.

O comediante e antigo apresentador do "The Daily Show" vai ocupar o cargo pela quarta vez consecutiva, mas será também a estreia atrás das câmaras como um dos produtores do evento.

A maior noite da indústria da música está marcada para 4 de fevereiro de 2024 em Los Angeles.

Com nove nomeações, SZA lidera a corrida, enquanto Phoebe Bridgers, Serban Ghenea e Victoria Monét conseguiram sete, mais uma do que o grupo formado por Jack Antonoff, Boygenius, Miley Cyrus, Brandy Clark, Taylor Swift, Olivia Rodrigo e Billie Eilish.