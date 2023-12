Van Zee editou na passada sexta-feira, dia 1 de dezembro, o álbum "do.mar", o sucessor de "Aporia". O disco já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com 21 canções.

"Com 21 canções, das quais oito já eram conhecidas, o novo álbum de Van Zee traz registos improváveis e colaborações inesperadas ao catálogo do artista madeirense", frisa o comunicado da Virgin Music.

Diretamente do neerlandês, de onde herdou o nome artístico "Van Zee" - a tradução à letra significa "do mar" - o título "envolve tudo aquilo que representa este disco". "Por meio de correntes difusas, o sucessor de 'Aporia' encontra um balanço perfeito entre casa e mundo, entre a zona de conforto e a experimentação, entre a identidade e a inovação", frisa a editora.

Para o álbum, o artista madeirense trabalhou com Nort e FRANKIEONTHEGUITAR na produção e colaborou, por exemplo, com Ivandro, em "Chamadas", Carolina Deslandes ("À Tua Porta"), Julinho KSD ("Só Dá") ou Pikika ("Saudade").

Van Zee vai apresentar o novo disco ao vivo no início de 2024. A 24 de fevereiro, o músico sobe ao palco do Hard Club, no Porto, e a 9 de março estreia-se no Capitólio, em Lisboa (esgotado).