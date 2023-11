O pedido de ajuda foi partilhado nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, o estado de Israel pediu ajuda a Taylor Swift para encontrar Roni Eshel. A militar de 19 anos desapareceu depois do ataque do Hamas, a 7 de outubro.

Nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país adianta que a soldada é uma "grande swiftie" (nome dos fãs da cantora norte-americana).

No pequeno comunicado, o estado de Israel adianta que os espectadores do filme-concerto "The Eras Tour" têm usado pulseiras com o nome da jovem militar.