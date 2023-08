Em comunicado, a organização refere que se trata de um evento “de comunhão” das tascas e da música, dedicado “ao que de melhor se come, ouve e bebe em Portugal”.

Clube MakAumba, Femme Falafel, Branco toca Marco Paulo, ALGUMACENA, Catarina Branco e Tiago são os nomes do cartaz daquela que é a sexta edição do evento.

A Tasca Expresso, Adega do Ermitão, Amigos da Penha, Tio Júlio e Taberna do Trovador são os palcos escolhidos.

O evento é gratuito e serão distribuídas, a partir das 15:00, na Tasca Expresso, pulseiras que dão acesso ao teleférico entre Guimarães e a Penha, a um preço de 1,50 euros.

Catarina Branco abre o Vai-m’à Banda e leva consigo “Vida Plena”, o seu primeiro disco em nome próprio.

ALGUMACENA é o resultado da vontade de Ricardo Martins e Alex D’Alva Teixeira de se juntarem num projeto “de total liberdade criativa”, que explora “territórios sónicos diversos, guiados pelas infindáveis coordenadas do universo do rock e de todas as suas permutações”.

Branco toca Marco Paulo é a mais recente aventura do guitarrista Pedro Branco, com a reinterpretação da obra daquele cantor, “juntando duas linguagens musicais bastante distintas no seu propósito e estética”.

Femme Falafel é Raquel Pimpão, “uma apaixonada por disco, hip-hop, salsa e pastéis de nata, que usa o piano, a voz, e o logic para arrancar as amarguras mais profundas debaixo dos glaciares da consciência”.

Club Makumba nasce da união entre Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo, “para um exercício musical livre, espontâneo, experimental e tribalista”.

Tiago é natural de Guimarães e encerrará as festividades da 6.ª edição do Vai-m’à Banda no Largo do Trovador.

O Vai-m’à Banda é uma organização Revolve, com o apoio do Município de Guimarães.