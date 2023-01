O CoolJazz vai receber Van Morrison para um concerto único no dia 22 de julho, anunciou a organização esta quita-feira, dia 26 de janeiro.

Com mais de 50 anos de carreira, o artista vai trazer um novo álbum ao festival. "Moving on Skiffle" tem lançamento previsto para 10 de março e já são conhecidos os singles "Streamline Train" e "I'm Movin' On".

O cantor britânico de 77 anos, já editou mais de 50 álbuns, como "It's Too Late to Stop Now" (2008), "Enlightenment" (1990), "Hymns To The Silence" (1991) ou "Wavelength" (1978).

"Rock, rhythm and blues, folk, jazz, pop, soft rock, country, são algumas das sonoridades que fazem parte do universo musical de Van Morrison. Letrista de excelência, Sir George Ivan Morrison volta ao palco do COOLJAZZ no próximo verão para apresentar o seu novo álbum (ainda por editar), bem como uma viagem pelos clássicos que compõem a carreia de longa data", frisa a organização do festival em comunicado.

VAN MORRISON

22 Julho 2023, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Grande Concerto Palco Principal – 20h30

# PLATEIA GOLD – 70€

# PLATEIA VIP – 60€

# PLATEIA A – 50€

# PLATEIA B – 40€

* BANCADA S/ MARCAÇÃO – 35€

# CAMAROTE 1ª ORDEM – 50€

# CAMAROTE 2ª ORDEM – 45€

# CAMAROTE 3ª ORDEM – 40€

# Mobilidade Condicionada – Plateia A – 50€

* Mobilidade Condicionada – Bancada – 35€

* PLATEIA EM PÉ – 30€

# lugar com marcação

* lugar sem marcação

ARTISTAS JÁ CONFIRMADOS:

Lionel Richie (8 Julho), Kings of Convenience (19 Julho), Snarky Puppy (20 Julho), Van Morrison (22 Julho), Ben Harper (26 julho), Norah Jones (29 Julho).