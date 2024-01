Segundo o Jornal de Angola, que cita fontes familiares, a missa de corpo presente está prevista para terça-feira no mesmo local, sendo que em Angola as cerimónias do óbito do ex-embaixador de Angola em Portugal decorre na sua residência, em Luanda.

Rui Mingas, que morreu na quinta-feira passada em Lisboa vítima de doença prolongada, foi embaixador de Angola em Portugal na década de 1990, tendo sido condecorado, em 26 de julho de 1995, com a Ordem do Infante D. Henrique, que distingue quem tenha prestado serviços relevantes a Portugal, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores.

Coautor com Manuel Rui Monteiro de “Angola Avante”, o hino de Angola, Rui Mingas, natural de Luanda, foi também praticante de atletismo nas décadas de 1950 e 1960, tendo competido no salto em altura e nos 110 metros barreiras, conquistando um recorde nacional de Portugal, em 1960.

O funeral de Rui Mingas deve acontecer em Angola e o Ministério da Cultura e Turismo angolano é o responsável pelas exéquias do nacionalista angolano, estando prevista para hoje uma reunião com a família, na sede da instituição, em Luanda.