O músico prepara-se para editar o seu segundo álbum, o sucessor de "Aporia", de 2021. O disco "do.mar" chega no dia 1 de dezembro, confirmou o madeirense nas redes sociais.

O álbum vai contar com 21 canções e participações de Julinho KSD, Carolina Deslandes, Yuri NR5 e Pikika.

"Se em 'Aporia', álbum de estreia que editou em 2021, Van Zee já ameaçava vir a ser um caso muito sério nestas bandas, 'do.mar', sucessor do seu primeiro longa-duração a solo, vem confirmar o que por estes dias é mais que evidente: os números não mentem, não fosse ele o artista nacional mais ouvido no Spotify nestes últimos meses", destaca o comunicado.

Os concertos de apresentação do álbum "do.mar", de Van Zee, acontecem no Hard Club, no Porto, no dia 24 de fevereiro, e o Capitólio (já esgotado), a 9 de março – bilhetes disponíveis aqui.