Foi aberta uma investigação "por supostos actos" relacionados com "crimes sexuais" e uso de drogas, explicou o Ministério Público à AFP, confirmando uma informação que circulou na imprensa nos últimos dias.

O vocalista, por sua vez, nega as acusações. Os Rammstein, uma das bandas de metal mais famosas do mundo, têm concerto marcado no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 26 de junho.

A procuradoria detalhou que foram apresentadas "várias denúncias por terceiros, ou seja, pessoas que não estavam envolvidas nos supostos actos".

O caso veio à tona no fim de maio, quando uma irlandesa de 24 anos acusou o artista de tê-la drogado e agredido sexualmente depois de um concerto na Lituânia. Nos últimos meses, surgiram outras denúncias de várias jovens que descrevem "mais ou menos o mesmo cenário".

As jovens teriam sido localizadas nas primeiras filas dos concertos, filmadas e fotografadas para que Lindemann as pudesse escolher, e depois eram convidadas para festas privadas.

De acordo com as denúncias, algumas das jovens teriam sido drogadas para que o vocalista, de 60 anos, pudesse abusar sexualmente delas.

O artista desmentiu taxativamente as acusações. "São invariavelmente falsas", afirmaram os seus advogados na semana passada. "Vamos tomar as medidas legais imediatas por todas as acusações desse tipo", advertiram.

Atualmente, os Rammstein estão em digressão pela Europa. Na Áustria e Suíça, foram feitas convocações de boicote aos concertos.