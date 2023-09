Will Samson vai apresentar o disco "Harp Swells" a 15 de setembro no Passos Manuel, no Porto.

O novo álbum do artista já está disponível em todas plataformas digitais. "'Harp Swells' é composto por 6 temas (pouco mais de 30 minutos de duração) e segue-se ao álbum 'Active Imagination' editado em maio do ano passado. Além de temas destes dois novos discos, podemos esperar ver e ouvir outros já editados por Will Samson desde a sua estreia 'Balance', em 2012", destaca a promotora.

A vida de Will Samson tem sido passada entre Inglaterra, Bruxelas e Porto. Desde 2022 a viver em Almada, o artista britânico criou a sua própria editora, Human Chorus, para lançar ao mundo "Active Imagination"

"A minha árvore genealógica está tão espalhada pelo mundo que, muitas vezes penso que me está no sangue esta necessidade de mudança. Talvez na procura de um lugar onde realmente me pertença", frisa.