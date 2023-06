Woody Allen vai regressar a Portugal, na sua faceta de músico, anunciou esta terça-feira a promotora Sons em Trânsito.

O cineasta e músico norte-americano vai atuar com a New Orleans Jazz Band, com quem trabalha há mais de 40 anos, em dois concertos: pela primeira no Porto, a 13 de Setembro no Super Bock Arena, passando no dia a seguir pelo Campo Pequeno em Lisboa.

Já à venda, os bilhetes oscilam entre os 45 e 150 euros no Porto, e os 35 e 150 em Lisboa.

"Woody e a New Orleans Jazz Band fazem turnês pela Europa desde 1996 e as suas músicas são desde sempre inspiradas na cidade de Nova Orleans. O seu repertório é diversificado e composto por mais de 1200 canções de melodias populares do início do século XX. Os concertos de Woody Allen são sempre uma surpresa não só para o público mas também para a banda que nunca sabe qual é a música seguinte, uma vez que o artista acredita que se deve guiar pela natureza espontânea da música", destaca a promotora em comunicado.

Woody Allen atuou com a New Orleans Jazz Band em 2004 no Casino Estoril e no ano a seguir no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Em 2017, foi a vez de um concerto no Coliseu dos Recreios, também em Lisboa.

Mais conhecido pelo trabalho cinematográfico enquanto realizador e argumentista, pelo qual já venceu quatro Óscares, Woody Allen nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, em 1935, sendo responsável por obras marcantes do cinema do século XX como “Annie Hall”, “Manhattan”, "Interiors" ou “Zelig”.

Saiba mais sobre a venda de bilhetes na MEO Blueticket e nas lojas MEO.