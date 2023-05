A Associação Académica de Coimbra (AAC), a Queima das Fitas e a Universidade de Coimbra (UC), revelaram hoje o projeto conjunto para assinalar o Dia do Antigo Estudante, que se realiza com um programa diurno e noturno, a 27 de maio.

A ideia é “reunir toda a comunidade num dia repleto de atividades para pequenos e graúdos”, afirma a Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2023, que promove o evento com a colaboração daquelas entidades.

“Este dia extra da Queima das Fitas”, além da vertente festiva e cultural, vai ligar-se a uma causa solidária, por isso, os lucros serão encaminhados para o fundo António Luís Gomes, para apoiar a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários.

O programa inicia-se com atividades pela manhã com visitas a museus pela cidade de Coimbra, recordando a “história desta tão antiga cidade e relembrando a riquíssima pasta cultural que esta cidade carrega”, refere uma nota dos promotores do evento.

Está previsto um almoço na Praça da Canção seguido de atuações dos grupos da secção de Fado da Associação Académica de Coimbra e dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra.

Durante a noite, os Deixem o Pimba em Paz, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, sobem ao palco Forum Coimbra.

Posteriormente atua a banda Xutos & Pontapés.

“Estas instituições conseguiram presentear-nos com a receita perfeita para um sábado cheio de animação que de certeza irá contar com bastante adesão por parte de toda a comunidade estudantil, bem como de antigos estudantes, que certamente irão recordar as boas lembranças que a vida académica lhes proporcionou”, conclui.