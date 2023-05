Yazmin Lacey e Jonathan Ferr são as novas confirmações da edição do Matosinhos em Jazz 2023. Depois de confirmada a atuação do britânico Kamaal Williams (16 de julho), "é agora a vez de apresentar a artista inglesa, que atua no dia 15 de julho, e Ferr na tarde de dia 9 de julho".

Em comunicado, a organização sublinha que "Jonathan Ferr é um dos nomes mais aclamados da atual cena jazz carioca". O instrumentista, cantor e compositor vai apresentar no Coreto do Matosinhos em Jazz o seu mais recente álbum “Liberdade”.

"A inglesa Yazmin Lacey tem vindo a conquistar público em todo o mundo, com uma digressão internacional que assinala destinos como Japão, Austrália, bem como a mais recente digressão europeia em curso", destava o festival. No dia 15 de julho, a artista apresenta “Voice Notes", o seu novo álbum.

O festival Matosinhos em Jazz é de entrada gratuita e realiza-se durante todos os fins-de-semana do mês de julho, às 18h, no Coreto do Parque Basílio Teles, em Matosinhos.

Durante todo o mês de julho fica também disponível no Parque Basílio Teles a exposição com o resultado das obras criadas pelos artistas portugueses convidados a reinterpretar icónicas capas de álbuns de jazz. Os artistas convidados serão brevemente anunciados.

FESTIVAL MATOSINHOS EM JAZZ 2023

9 JULHO 2023, 18h – JONATHAN FERR

15 JULHO 2023, 18h – YAZMIN LACEY

16 JULHO 2023, 18h – KAMAAL WILLIAMS

(mais nomes e datas a anunciar em breve)