Bill Callahan estará a 14 de abril no Teatro Tivoli, em Lisboa, e no dia seguinte no Theatro Circo, em Braga.

Em palco estará acompanhado por Matt Kinsey (guitarra), Emmett Kelly (baixo), Sarah Ann Phillips (piano) e Jim White (bateria), os mesmos músicos com quem gravou "ytilaeR".

A última vez que Bill Callahan, 56 anos, e que durante vários antes se apresentou enquanto Smog, atuou em Portugal foi em 2014, para apresentar o álbum "Dream River" (2013).