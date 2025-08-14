Por motivos de âmbito pessoal e privado, o artista brasileiro Zé Felipe está impossibilitado de se deslocar a Portugal para atuar na edição de 2025 do Festival do Crato. Esta quarta-feira, 14 de agosto, a organização confirmou que o cantor será substituído por Daniela Mercury, que vai subir ao palco a 30 de agosto.
"Esta é uma notícia à qual a organização do Festival do Crato 2025 se encontra totalmente alheia, mas é com bastante entusiasmo que se anuncia o regresso de uma das maiores estrelas da música brasileira ao Festival do Crato: Daniela Mercury", destaca a promotora em comunicado.
O cartaz do Festival do Crato, que se realiza entre 27 e 30 de agosto, conta com nomes como Skunk Anansie, Wet Beg Gang, Matuê, Fernando Daniel, Nena, Plutonio, Luis Trigacheiro, que estará acompanhado por Diogo Piçarra e Buba Espinho, entre outros artistas.
Além dos artistas nacionais e internacionais que vão animar os fins de tarde e noites no recinto do Festival do Crato, haverá a Feira de Artesanato.
