No palco do Grande Auditório do Convento São Francisco, Zeca Baleiro vai tocar músicas do álbum “Canções d’Além-Mar”, que lançou em 2021 e onde homenageia compositores e autores portugueses, anunciou hoje a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No palco, o músico brasileiro vai contar com a participação do cantautor português Sérgio Godinho, num concerto que fará parte do programa de inauguração da Casa da Cidadania da Língua, novo projeto que rebatiza a antiga Casa da Escrita, na Alta de Coimbra.

O espetáculo será “um passeio único pela sua discografia”, mas com foco em “Canções d’Além-Mar”, onde o artista homenageia diferentes nomes da música portuguesa, como Sérgio Godinho, Jorge Palma, Zeca Afonso, Fausto ou António Variações, e que foi merecedor de um Grammy Latino.

O concerto deverá ser “uma ode à música portuguesa, num espetáculo que se espera único”, realçou a autarquia.

O músico estará em Coimbra a convite da produtora UAU e da Associação Portugal Brasil 200 Anos (APBRA), esta última que passa a ser responsável pela programação da Casa da Cidadania da Língua.

A programação da inauguração da nova casa irá arrancar, no dia 12, às 10h00, com uma sessão solene de atribuição da medalha de ouro da cidade ao presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco, de acordo com o convite enviado pelos serviços municipais aos vereadores do município e ao qual a agência Lusa teve acesso.

A inauguração da Casa da Cidadania da Língua está marcada para as 12h00 e, à tarde, está também prevista uma conversa, entre a poetisa brasileira Luiza Romão e a escritora portuguesa Rute Simões Ribeiro.

Segundo o mesmo convite, às 17h00, será também inaugurada uma exposição do pintor e ator Chico Diaz, na Casa da Cidadania da Língua.