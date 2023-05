O festival apresentará nesta edição, a 13.ª, espetáculos em locais como o Convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro da Batalha, igrejas e centros culturais, apresentando músicos de “reconhecido mérito”, como os maestros Vasco Negreiros, Pedro Correia, João Paulo Fernandes e António Vassalo Lourenço, o violinista holandês Ilya Grubert e o compositor português Cândido Lima, afirma a organização.

Destacando o “cenário único e inspirador” em que decorre o festival, ao acontecer em “locais ricos em história e cultura”, o diretor artístico do Zêzere Arts, Brian MacKay, salienta, numa nota de divulgação da iniciativa, “a programação emocionante” que junta artistas consagrados e jovens talentos emergentes.

O festival arranca em Ferreira do Zêzere, concelho do distrito de Santarém que viu nascer o evento em 2011, com um Concerto de Sopros ao Ar Livre, na praça da vila, no dia 13, às 21:00 e, dia 15, à mesma hora, no Cineteatro Ivone Silva, a apresentação da ópera “Dois em Um”, com a criação musical/teatral “Debussy e Melisande”, com música de Sérgio Viana, e “Il Campanello”, de Donizetti, produzida em regime de ‘atelier’ de criação para jovens artistas.

No dia 17 de julho, a cidade de Tomar acolherá dois eventos, o primeiro, às 19:00, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, o concerto coral “Grandes Compositores Românticos nas Igrejas de Paris”, e, às 21:00, no Claustro Principal do Convento de Cristo, o concerto coral do compositor em residência no festival, Cândido Lima, “Sol-Oeil”.

A 19 de julho, às 19:00, a Igreja Nossa Senhora da Graça, em Tomar, receberá o concerto coral “Ultima Res”, estando agendado para dia 21, também às 19:00, nas Capelas Imperfeitas do Mosteiro da Batalha, o concerto sinfónico coral “Quatro Estações Corais”, que repetirá no dia seguinte, à mesma hora, no Claustro Principal do Convento de Cristo, em Tomar.

Ainda no dia 22, o auditório da Biblioteca de Tomar receberá o recital dos alunos da masterclass de violino dirigida por Ilya Grubert.

Com inscrições abertas até 01 de julho, o festival oferece a jovens músicos a possibilidade de frequentarem, além das masterclasses, os cursos de verão (violino, violeta, violoncelo, contrabaixo, música de câmara) e o estágio da Orquestra Sinfónica Jovem, dirigida pelo maestro João Paulo Fernandes.

No dia 23, às 15:00, a Orquestra Sinfónica Jovem dará o seu Concerto Orquestral no Teatro Municipal de Ourém, apresentando-se os alunos da 'masterclass' de Ilya Grubert no dia 24, às 15:00, no Cineteatro Paraíso, em Tomar, com o músico a apresentar novo recital, às 21:00, na Igreja Matriz de Santo Aleixo, em Beco, Ferreira do Zêzere.

No dia 27, será o Cineteatro Paraíso a receber, às 15:00, o recital dos alunos das várias 'masterclasses', dirigidas por Eliot Lawson, Luís Pacheco Cunha, Matilde Loureiro, Joe Kwok (violino), Jorge Alves (viola), Catherine Strynkx (violoncelo) e Adriano Aguiar (contrabaixo).

O Centro Cultural de Ferreira do Zêzere receberá, dia 28, às 19:00, “Experiências Musicais”, resultantes do trabalho do compositor Cândido Lima com professores e alunos do festival.

Para dia 29, está agendada a apresentação do concerto orquestral “Tradição e Modernidade”, no Claustro Principal do Convento de Cristo, em Tomar, pela Orquestra do Festival Zêzere Arts, sob direção do maestro Brian MacKay, espetáculo que inclui a estreia de “Passacaglia – memórias medievais do Zêzere”, de Cândido Lima, e que repetirá, no dia seguinte, às 18:00, na Igreja Matriz de Areias, em Ferreira do Zêzere.

O festival encerrará no dia 31 de julho, às 21:00, com a apresentação da ópera “Xerxes”, de Handel, no Convento de Cristo, em Tomar, sob a direção do maestro António Vassalo Lourenço e com as participações do Atelier da Ópera de Aveiro e da Orquestra Filarmónica das Beiras.

Desde o início focado na formação de estudantes de música, jovens músicos e amadores, o Zêzere Arts junta pedagogia, música e património, com cursos para músicos e oferta de concertos, recitais e espetáculos de ópera em “lugares emblemáticos” de quatro concelhos.

Depois da adaptação imposta pela pandemia da covid-19 em 2020 e 2021, o festival regressou no ano passado ao seu formato habitual, integrado no concelho de Ourém.