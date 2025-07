No NOS Alive, Olivia Rodrigo não esteve sozinha no protagonismo: nas horas que antecederam o concerto desta quinta-feira, 10 de julho, os fãs da cantora norte-americana transformaram o recinto do Passeio Marítimo de Algés num autêntico mar de criatividade e cor. Com t-shirts personalizadas, cartazes, chapéus temáticos e muito glitter, os 'livies' mostraram que seguir a cantora é mais do que ouvir música — é vestir (literalmente) a camisola.