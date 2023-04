O IndieLisboa apresenta a sua 20ª edição entre os dias 27 de Abril e 7 de Maio.

O IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema de Lisboa regressa ao cinema São Jorge, a Culturgest, a Cinemateca Portuguesa e o Cinema Ideal, juntando-lhe ainda o Cinema Fernando Lopes – uma sala de cinema que existe na Universidade Lusófona – e a piscina da Penha de França, onde haverá sessões em que os espectadores poderão estar dentro de água a ver cinema.

Para a 20.ª edição estão programados mais de 300 filmes: a sessão de abertura será com “Something you said last night”, primeira obra da realizadora ítalo-canadiana Luis De Filippis, e a de encerramento com "The Adults", o novo filme de Dustin Guy Defa.

A competição nacional contará com mais de uma vintena de filmes, como por exemplo "Rosinha e outros bichos do mato", de Marta Pessoa, "Índia", primeira longa de Telmo Churro, o díptico "Mal Viver" e "Viver Mal", de João Canijo, e as curtas-metragens "Dildotectónica", de Tomás Paula Marques, "Pátio do Carrasco", de André Gil Mata, e "A febre de Maria João", dos irmãos Afonso e Bernardo Rapazote.

Fora de competição, destaque para "Primeira obra", de Rui Simões, "veterano documentarista que conseguiu apoios para uma estreia na ficção após 40 anos de tentativas".

A programação contém ainda um foco dedicado ao "Trabalho e movimento sindical", antecipando os 50 anos dos 25 de Abril, com uma escolha que inclui filmes de António Campos, Manoel de Oliveira, Harun Farocki ou Ben Russell.

A secção dedicada aos mais pequenos está de volta na íntegra: estão programados filmes para todas as idades, "workshops" e atividades em família que procuram oferecer uma experiência criativa, sempre com o cinema no seu centro.

