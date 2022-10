Da New Line Cinema, chega "Black Adam" com Dwayne Johnson a liderar o mais recente filme de super-heróis do Universo DC. O primeiro filme do Universo DC realizado por Jaume Collet-Serra.

Quase 5.000 anos depois de lhe terem sido concedidos os poderes ilimitados dos antigos Deuses – e de ter sido aprisionado – Black Adam (Johnson) é libertado do seu túmulo na Terra, e prepara-se para usar a sua forma única de justiça no mundo moderno.

Dwayne Johnson contracena com Aldis Hodge (“City on a Hill,” “Uma Noite em Miami...”) que é Hawkman, Noah Centineo (“A Todos os Rapazes Que Amei”) é Atom Smasher, Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Hora de Ponta 3”) é Adrianna, Marwan Kenzari (“Um Crime no Expresso do Oriente”, “A Múmia”) é Ishmael, Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) é Cyclone, Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) é Amon, e Pierce Brosnan (dos franchises “Mamma Mia!” e James Bond) é Dr. Fate.

20 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

