Um filme de Michèle Laroque, realizadora de "Pronta para a Luta" e atriz da comédia "Sai do Armário".

Catherine e Yann têm um casamento feliz há muitos anos e anseiam por fazer aquelas férias de sonho. Mas desde que vendeu o seu negócio, Yann passa demasiado tempo ocupado a cuidar das suas árvores bonsais e Catherine começa a sentir-se rejeitada. As coisas vão de mal a pior quando a sua filha de 27 anos e o namorado ficam desempregados, perdem a casa e batem-lhes à porta à procura de um lar. A sentir a crise da meia-idade de Yann no declínio juntamente com a permanência indefinida do jovem casal a tornar-se cada mais invasiva, Catherine vai tentar de tudo para os chutar para fora de casa e assim endireitar de novo a sua vida..