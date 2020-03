Gosta de jogos de tabuleiro? "Clube Detective" é uma das propostas da MEBO Games que pode jogar em casa, com a família.

"Neste período singular que estamos a atravessar é importante reforçar o convívio em família. Os jogos de tabuleiro humanizam-nos e ajudam-nos a desfrutar da companhia uns dos outros de uma forma construtiva e divertida", assinala o fundador da MEBO Games, Gil D´Orey,

Fundada em 2010, a MEBO Games é uma editora de jogos de tabuleiro que aposta sobretudo na criação e edição de jogos para toda a família. Alguns jogos baseiam-se em acontecimentos importantes da história de Portugal, como é o caso de "Caravelas" ou "Estoril 1942", enquanto outros apostam sobretudo em temas mais transversais, que podem ser facilmente comercializados noutros países, como o "Viral" ou o "Arraial".

Para além das criações próprias, a MEBO Games também edita, adaptando à nossa língua, jogos internacionais de sucesso, como sejam o "Clube Detective", "Down Force", "Klask", "Sagrada" e "O Rei de Tóquio".

De uma forma geral os jogos da MEBO destinam-se a todas as faixas etárias e têm por objetivo fomentar o convívio entre famílias e amigos.

"Clube Detective":

Quem será o melhor detetive e quem será o conspirador que nunca é descoberto? Neste jogo, os detalhes das cartas que se decide por na mesa fazem toda a diferença, porque apenas os detetives sabem a palavra secreta, mas o conspirador vai tentar jogar cartas parecidas e evitar que as pistas apontem para ele no final da ronda. Este é um party game com regras muito simples, cartas com ilustrações lindíssimas e mas onde uma dedução e uma justificação errada provocam a gargalhada generalizada. 4 a 8 jogadores / +8 anos / 45 minutos

PASSATEMPO

O SAPO Mag e a MEBO Games têm um jogos de tabuleiro "Clube Detective" para oferecer.

Para participar basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina a 10 de abril às 11h00. Os resultados são publicados até às 16h57.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Este passatempo está aberto aos residentes em Portugal. Os premiados receberão o kit por correio, na morada indicada aquando da participação. Certifique-se que está o mais completa possível: se o kit vier devolvido, não será reenviado.

Dúvidas em relação a este passatempo podem ser comunicadas através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome).