Para assinalar os dias em que se realizaria a sétima edição do evento de cultura pop, a CITY - Conventions In The Yard, organizadora da Comic Con Portugal, em parceria com o Grupo GCI, responsável pela ativação digital, criaram a Comic Con Portugal 2020 Celebration.

O evento digital decorre nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro e promete celebrar a cultura pop, diretamente na casa dos portugueses.

Serão horas de conteúdos de todas as áreas do universo da cultura pop nacional e internacional, como cinema, TV e séries, música, gaming, banda desenhada e literatura, cosplay, Anime & Manga e Kids. Os fãs podem contar com painéis com convidados especiais, antestreias exclusivas, entrevistas, live stories e muito mais.

A Comic Con Portugal 2020 Celebration passa pelo site oficial, através de duas salas digitais: a Arena Comic Con Portugal, com acesso público, e um Auditório Exclusivo, com acesso restrito através de "login".

A sala Arena Comic Con Portugal foi pensada como um programa em formato de talk-show. O ator e realizador Diogo Morgado e os irmãos gémeos Phelps (os gémeos Weasley de "Harry Potter") serão alguns dos convidados.

Já o Auditório Exclusivo é uma sala privada com conteúdos especiais, onde serão exibidos conteúdos únicos da Comic Con Portugal e dos parceiros da indústria da cultura Pop presentes no evento.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 1 kit oficial com Hoodie + Tshirt Comic Con Portugal.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 15 de setembro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais da Comic Con Portugal (Facebook ou Instagram).

Este passatempo está aberto aos residentes em Portugal. Os premiados receberão o pack por correio, enviado pela Comic-Con, na morada indicada aquando da participação.

Dúvidas em relação a este passatempo podem ser comunicadas através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome).