À medida que a espécie humana se adapta a um ambiente sintético, o corpo sofre novas transformações e mutações. Com o seu parceiro Caprice, Saul Tenser, artista performático de celebridades, mostra publicamente a metamorfose dos seus órgãos em performances de vanguarda. Timlin, um investigador do National Organ Registry, rastreia obsessivamente os seus movimentos, que é quando um grupo misterioso é revelado... a sua missão? – usar a notoriedade de Saul para lançar luz sobre a próxima fase da evolução humana.

Com Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Don McKellar, Scott Speedman e Welket Bungué, "Crimes do Futuro" é o mais recente filme de David Cronenberg.

Construindo o foco do seu trabalho em torno de assuntos como doenças, violência, sexo, corpo e experiências científicas, algumas das obras incontornáveis são "Rabid" (1977), "Scanners" (1981), "Experiência Alucinante" (1983), "A Mosca" (1986), "Irmãos Inseparáveis" (1988), "Crash" (1996), Prémio Especial do Júri em Cannes, "eXistenZ" (1999), Urso de Prata em Berlim, "Uma História de Violência" (2005), "Promessas Perigosas" (2007), "Um Método Perigoso" (2011), e "Mapas para as Estrelas" (2014), pelo qual Julianne Moore ganhou o prémio de Melhor Atriz em Cannes.

24 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

